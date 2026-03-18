Отложиха двубоя на Григор Димитров в Маями с ден

Григор Димитров няма да изиграе двубоя си срещу Рафаел Колиньон от първия кръг на Мастърс 1000 турнира в Маями в сряда. Това стана официално преди минути, когато организаторите на надпреварата във Флорида публикуваха поредния обновен вариант на програмата за деня.



В нея вече не фигурира мачът Димитров – Колиньон, които, по първоначални сметки, трябваше да са на централния корт някъде около 20:00 часа в сряда.



Дъждът над Флорида обаче забави с часове програмата и тотално обърка сметките на организаторите, които час след час „рязаха“ от програмата, като сред „потърпевшите“ бе и Димитров.

В ранните часове на четвъртък Джеймс Блейк (турнирен директор) и неговият медиен екип трябва да обявят официално програмата за деня, която ще бъде доста натоварена.

Социалните мрежи пък преливат с публикации срещу организацията на домакините и факта, че смесен турнир (АТР / WTA, категория 1000) през 2026г. се провежда без нито един корт с покрив.