Лошо време в Маями забавя двубоя на Григор Димитров (обновена)

Дъжд над Маями обърка тотално програмата за деня на местния смесен Мастърс / WTA 1000 турнир.



Припомняме, че Григор Димитров ще се изправи срещу Рафаел Колиньон (Белгия) в среща на централния корт. Първоначално организаторите поставиха двубоят да бъде не преди 19:00 българско време в сряда, но със сигурност няма да започне преди полунощ, предвид метеорологичната обстановка във Флорида.

Откриващата среща на централния корт е между американките Дженифър Брейди и Слоун Стивънс, и двете участващи с „уайлд кард“. Този дуел трябваше да започне след 18:00, но началото няма да бъде дадено преди 23:00.



Очаквано, организаторите направиха куп промени в програмата, но двубоят на Димитров бе запазен – втори на централния корт. Началото, ако изобщо се случи тази вечер, ще бъде някъде около 01:00 часа.

Това ще е втори мач между българина и белгиеца в рамките на 2026 година. През януари на ATP 250 турнира в Бризбърн Димитров загуби в 1/8-финалите след 6:7(1), 3:6.

В Маями Димитров прави едни от най-забележителните си представяния. През 2025 г. той достигна за втора поредна година до полуфиналите, където загуби от Новак Джокович с 2:6, 3:6 и сега ще има да защитава 400 точки. През 2024-а Димитров игра финал, но отстъпи на Яник Синер, като преди това острани Карлос Алкарас на четвъртфиналите.