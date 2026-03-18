БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Чете се за: 01:35 мин.
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лошо време в Маями забавя двубоя на Григор Димитров (обновена)

Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Срещата няма да започне преди полунощ.

Григор Димитров, Индиън Уелс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Дъжд над Маями обърка тотално програмата за деня на местния смесен Мастърс / WTA 1000 турнир.

Припомняме, че Григор Димитров ще се изправи срещу Рафаел Колиньон (Белгия) в среща на централния корт. Първоначално организаторите поставиха двубоят да бъде не преди 19:00 българско време в сряда, но със сигурност няма да започне преди полунощ, предвид метеорологичната обстановка във Флорида.

Откриващата среща на централния корт е между американките Дженифър Брейди и Слоун Стивънс, и двете участващи с „уайлд кард“. Този дуел трябваше да започне след 18:00, но началото няма да бъде дадено преди 23:00.

Очаквано, организаторите направиха куп промени в програмата, но двубоят на Димитров бе запазен – втори на централния корт. Началото, ако изобщо се случи тази вечер, ще бъде някъде около 01:00 часа.

Това ще е втори мач между българина и белгиеца в рамките на 2026 година. През януари на ATP 250 турнира в Бризбърн Димитров загуби в 1/8-финалите след 6:7(1), 3:6.

В Маями Димитров прави едни от най-забележителните си представяния. През 2025 г. той достигна за втора поредна година до полуфиналите, където загуби от Новак Джокович с 2:6, 3:6 и сега ще има да защитава 400 точки. През 2024-а Димитров игра финал, но отстъпи на Яник Синер, като преди това острани Карлос Алкарас на четвъртфиналите.

#тенис турнир в Маями 2026 #Рафаел Колиньон # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ