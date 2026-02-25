БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зверев с бърз успех в Акапулко, Рууд отпадна

Надпреварата е от категория АТР 500.

Александър Зверев
Александър Зверев стартира с успех в Акапулко. Германецът, който е шампион в надпреварата от 2021 година, се наложи над Корентен Муте (Франция) с 6:2, 6:4. С 15-ия си успех в Акапулко, Зверев (15-5) се изравни с Рафаел Надал (15-2) по най-много победи на събитието, откакто то премина на твърди кортове през 2014 година. Той също така изпревари Давид Ферер в класацията за втория най-голям брой победи на АТП 500 от началото на серията през 2009 -а, със своите 117 (117-49), изоставайки само от Надал (121-19).

Участващият с "уайлд кард" Гаел Монфис, който се завърна в Акапулко за първи път от 17 години, също се класира се втория кръг след 6:4, 7:6(5) срещу Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина). Резултатът го прави втори най-възрастен победител в историята на турнира след Фелисиано Лопес (41 години през 2023-а). На 39 години и пет месеца Монфис е и най-възрастният французин, спечелил мач от АТП в Оупън ерата.

Квалификантът Ибин У (Китай) записа третата си победа над тенисист от топ 20, след като се наложи над третия поставен Каспер Рууд (Норвегия) с 7:6(2), 7:6(1). Китаецът, който преди това победи Тейлър Фриц през 2023-а и Даниил Медведев миналия септември, беше безупречен в двата тайбрека.

