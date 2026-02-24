БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Патрик Кипсън шокира двукратния шампион Алекс де Минор в Акапулко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Американският квалификант спечели драматичен трисетов сблъсък и продължава напред на турнира в Мексико

Патрик Кипсън шокира двукратния шампион Алекс де Минор в Акапулко
Слушай новината

Квалификантът Патрик Кипсън поднесе една от изненадите в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Акапулко (Мексико) с награден фонд от близо 2,5 милиона долара.

26-годишният американец елиминира поставения под номер две и двукратен шампион Алекс де Минор с 6:1, 6:7(4), 7:6(4) след два часа и 39 минути игра.

Кипсън започна вихрено и спечели първия сет само за 29 минути. Австралиецът изравни след тайбрек във втората част, а решителният трети сет също бе решен след тайбрек, в който американецът показа по-здрави нерви.

В следващия кръг Кипсън ще се изправи срещу сънародника си Брандън Накашима, който отстрани квалификанта Елиас Имер с 6:3, 6:4.

Испанецът Рафаел Ходар победи седмия поставен Камерън Нори с 6:3, 6:2 и очаква победителя от двубоя между Григор Димитров и Терънс Атман.

Четвъртият поставен Алехандро Давидович Фокина се справи с Даниел Алтмайер със 7:5, 6:3 и във втория кръг ще срещне победителя измежду Ринки Хиджиката и Матиа Белучи.

Валентен Вашро също продължава напред след обрат срещу Колман Вон – 4:6, 6:3, 6:2. Негов съперник ще бъде победителят от срещата между Дамир Джумхур и ветерана Гаел Монфис.

В останалите двубои от деня Миомир Кецманович победи Тристан Скулкейт с 6:2, 6:2, а Александър Ковачевич надделя над Адам Уолтън със 7:6(1), 7:6(3).

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Патрик Кипсън #тенис турнир в Акапулко 2026 #Алекс Де Минор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
1
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
5
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
6
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: ATP

Григор Димитров и Теренс Атман откриват програмата на централния корт в Акапулко
Григор Димитров и Теренс Атман откриват програмата на централния корт в Акапулко
Григор Димитров започна с успех на двойки в Акапулко Григор Димитров започна с успех на двойки в Акапулко
Чете се за: 01:15 мин.
Григор Димитров: Привличането на Давид Налбандян се случи толкова естествено Григор Димитров: Привличането на Давид Налбандян се случи толкова естествено
Чете се за: 03:27 мин.
Карлос Алкарас: Аз съм хамелеон, да печеля навсякъде е ключът към това да станеш велик Карлос Алкарас: Аз съм хамелеон, да печеля навсякъде е ключът към това да станеш велик
Чете се за: 01:27 мин.
Григор Димитров се смъкна с две позиции в световната ранглиста Григор Димитров се смъкна с две позиции в световната ранглиста
Чете се за: 00:35 мин.
Себастиан Корда спечели турнира в Делрей Бийч Себастиан Корда спечели турнира в Делрей Бийч
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 06:02 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ