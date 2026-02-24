Патрик Кипсън шокира двукратния шампион Алекс де Минор в Акапулко

Квалификантът Патрик Кипсън поднесе една от изненадите в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Акапулко (Мексико) с награден фонд от близо 2,5 милиона долара.

26-годишният американец елиминира поставения под номер две и двукратен шампион Алекс де Минор с 6:1, 6:7(4), 7:6(4) след два часа и 39 минути игра.

Кипсън започна вихрено и спечели първия сет само за 29 минути. Австралиецът изравни след тайбрек във втората част, а решителният трети сет също бе решен след тайбрек, в който американецът показа по-здрави нерви.

В следващия кръг Кипсън ще се изправи срещу сънародника си Брандън Накашима, който отстрани квалификанта Елиас Имер с 6:3, 6:4.

Испанецът Рафаел Ходар победи седмия поставен Камерън Нори с 6:3, 6:2 и очаква победителя от двубоя между Григор Димитров и Терънс Атман.

Четвъртият поставен Алехандро Давидович Фокина се справи с Даниел Алтмайер със 7:5, 6:3 и във втория кръг ще срещне победителя измежду Ринки Хиджиката и Матиа Белучи.

Валентен Вашро също продължава напред след обрат срещу Колман Вон – 4:6, 6:3, 6:2. Негов съперник ще бъде победителят от срещата между Дамир Джумхур и ветерана Гаел Монфис.

В останалите двубои от деня Миомир Кецманович победи Тристан Скулкейт с 6:2, 6:2, а Александър Ковачевич надделя над Адам Уолтън със 7:6(1), 7:6(3).