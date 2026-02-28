БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Три американски тенисистки намериха място на полуфиналите в Остин

Спорт
Пейтън Стърънс, Кимбърли Бирел и Тейлър Таунзенд оформиха Топ 4.

Три американски тенисистки намериха място на полуфиналите в Остин
Снимка: БТА
Три американки достигнаха до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка WTA 250 в Остин (САЩ) с награден фонд 283 347 долара.

Четвъртата поставена Пейтън Стърнс се нуждаеше от четири мачбола, за да затвори срещата с Оксана Селехметева (Русия). Тя спечели с 6:1, 5:7, 7:5, за да достигне до най-добрите четири на домашния си турнир за първия път.

На полуфиналите Стърнс ще срещне Кимбърли Бирел, която в изцяло австралийски сблъсък се справи със сънародничката си Айля Томлянович - 6:3, 6:3. Бирел достига до тази фаза за четвърти път в кариерата си на състезание на УТА и за втори път от началото на годината.

Тейлър Таунзенд (САЩ) се наложи над Ребека Масарова (Швейцария) с 5:7, 6:2, 6:2 за 2 часа и 20 минути и се класира за първия си полуфинал в Остин.

Следващата й съперничка ще бъде Ашли Крюгер (САЩ), която постигна успех над китайката Юе Юан със 7:6(5), 6:4.

