БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Медведев на финал в Дубай и на крачка от първа дублирана титла

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Руснакът набира скорост в надпреварата, която спечели през 2023 г.

Даниил Медведев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Даниил Медведев се класира за финала на турнира на твърди кортове на открито в Дубай, след като победи Феликс Оже-Алиасим с 6:4, 6:2.

Руснакът, поставен под №3 в схемата, доминираше срещата и за 82 минути си осигури място в мача за титлата. Интересното е, че в своята кариера Медведев има 22 трофея на ниво ATP, като всеки от тях е спечелен на различен турнир. В събота той ще има шанс за първи път да спечели два пъти титла от състезание, след като триумфира в Дубай през 2023 година.

В спор за отличието Медведев ще се изправи срещу Талон Грикспор, който във втория полуфинал победи шампиона от 2022 година Андрей Рубльов.

Руснакът пристигна за десетия си мач срещу Оже-Алиасим в отлична форма, след като по-рано през седмицата отстрани в два сета Шан Цзюнчън, Стан Вавринка и Дженсън Бруксби. Срещу канадеца той контролираше разиграванията от основната линия и демонстрира дълбочина и прецизност в ударите, за да подобри баланса си на 8-2 в директните двубои.

„Изиграх четири страхотни мача, като с всеки следващ се чувствам все по-добре. Днешният вероятно беше най-силният ми. Ако утре покажа още по-добро ниво, ще имам шанс да спечеля титлата – и точно това ще се опитам да направя“, заяви Медведев.

Ключовите моменти в срещата дойдоха в края на първия сет, когато при 5:4 за Медведев Оже-Алиасим изпрати форхенд в аут, подарявайки откриващата част на съперника си. Във втория сет канадецът отново сбърка от форхенд при 1:2, което донесе пробив на руснака и на практика предреши изхода от двубоя.

Оже-Алиасим, който по-рано този месец спечели титлата в Монпелие, пропусна възможността да играе втори пореден финал в Дубай. Следващата му цел е участието в Индиън Уелс, първия за сезона турнир от сериите Мастърс 1000.

За Медведев това е втори финал от началото на годината, след като през януари триумфира в Бризбейн и спечели своята 20-а титла на твърда настилка. Балансът му през сезона вече е 13 победи и 3 загуби.

#тенис турнир в Дубай 2026 # Феликс Оже-Алиасим #Даниил Медведев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: ATP

Андрей Рубльов се справи с французин за полуфинал в Дубай
Андрей Рубльов се справи с французин за полуфинал в Дубай
Миомир Кецманович победи Терънс Атман в Акапулко с интересна последна точка Миомир Кецманович победи Терънс Атман в Акапулко с интересна последна точка
Чете се за: 02:40 мин.
Феликс Оже-Алиасим си осигури сблъсък с Даниил Медведев на полуфиналите в Дубай Феликс Оже-Алиасим си осигури сблъсък с Даниил Медведев на полуфиналите в Дубай
Чете се за: 01:22 мин.
Кецманович отстрани фаворита Зверев в Акапулко Кецманович отстрани фаворита Зверев в Акапулко
Чете се за: 01:55 мин.
Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай
Чете се за: 02:45 мин.
Денят, в който серията свърши и започна легендата Надал – Федерер Денят, в който серията свърши и започна легендата Надал – Федерер
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ