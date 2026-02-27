Медведев на финал в Дубай и на крачка от първа дублирана титла

Даниил Медведев се класира за финала на турнира на твърди кортове на открито в Дубай, след като победи Феликс Оже-Алиасим с 6:4, 6:2.

Руснакът, поставен под №3 в схемата, доминираше срещата и за 82 минути си осигури място в мача за титлата. Интересното е, че в своята кариера Медведев има 22 трофея на ниво ATP, като всеки от тях е спечелен на различен турнир. В събота той ще има шанс за първи път да спечели два пъти титла от състезание, след като триумфира в Дубай през 2023 година.

В спор за отличието Медведев ще се изправи срещу Талон Грикспор, който във втория полуфинал победи шампиона от 2022 година Андрей Рубльов.

Руснакът пристигна за десетия си мач срещу Оже-Алиасим в отлична форма, след като по-рано през седмицата отстрани в два сета Шан Цзюнчън, Стан Вавринка и Дженсън Бруксби. Срещу канадеца той контролираше разиграванията от основната линия и демонстрира дълбочина и прецизност в ударите, за да подобри баланса си на 8-2 в директните двубои.

„Изиграх четири страхотни мача, като с всеки следващ се чувствам все по-добре. Днешният вероятно беше най-силният ми. Ако утре покажа още по-добро ниво, ще имам шанс да спечеля титлата – и точно това ще се опитам да направя“, заяви Медведев.

Ключовите моменти в срещата дойдоха в края на първия сет, когато при 5:4 за Медведев Оже-Алиасим изпрати форхенд в аут, подарявайки откриващата част на съперника си. Във втория сет канадецът отново сбърка от форхенд при 1:2, което донесе пробив на руснака и на практика предреши изхода от двубоя.

Оже-Алиасим, който по-рано този месец спечели титлата в Монпелие, пропусна възможността да играе втори пореден финал в Дубай. Следващата му цел е участието в Индиън Уелс, първия за сезона турнир от сериите Мастърс 1000.

За Медведев това е втори финал от началото на годината, след като през януари триумфира в Бризбейн и спечели своята 20-а титла на твърда настилка. Балансът му през сезона вече е 13 победи и 3 загуби.