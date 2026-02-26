БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кецманович отстрани фаворита Зверев в Акапулко

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът записа първа победа над играч от топ 5 в света.

Миомир Кецманович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Сръбският тенисист Миомир Кецманович постигна първа победа в кариерата си срещу съперник от Топ 5, след като сензационно елиминира №4 в света Александър Зверев с 6:3, 6:7 (3), 7:6 (4) на турнира на твърди кортове в Акапулко.

26-годишният сърбин влезе в двубоя със статистика 0-11 срещу играчи от челната петица в ранглистата на ATP, но изигра един от най-силните си мачове, за да си осигури място на четвъртфиналите.

„Чувството е невероятно, особено след трудните последни години. Радвам се, че най-накрая нещата започват да се нареждат в моя полза“, заяви Кецманович, който заема 84-ото място в световната ранглиста.

Сърбинът бе особено уверен от бекхенд, като умело се възползва от дълбоката позиция на ретур на германеца, за да отваря корта и да неутрализира стабилния му бекхенд. Зверев допусна 17 непредизвикани грешки от тази страна, срещу едва шест за Кецманович – ключов фактор за изхода на срещата.

„Мисля, че бях по-агресивен в решаващите моменти. Сервирах по-добре от обичайното за мен и съм щастлив, че днес всичко се получи. Той беше големият фаворит, така че напрежението не беше върху мен, но все пак трябва да покажеш най-доброто си ниво, когато е най-важно, и да затвориш мача“, коментира сърбинът.

С успеха Кецманович изравни баланса в преките двубои със Зверев на 2-2 и продължава към финалната осмица на твърдите кортове в Акапулко, където за първи път ще се изправи срещу французина Теранс Атман.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#тенис турнир в Акапулко 2026 #Миомир Кецманович #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Тенис

Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай
Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай
Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на турнир в Швейцария Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на турнир в Швейцария
Чете се за: 00:52 мин.
Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия
Чете се за: 00:30 мин.
Денят, в който серията свърши и започна легендата Надал – Федерер Денят, в който серията свърши и започна легендата Надал – Федерер
Чете се за: 04:50 мин.
Вавринка: На 41 години е време да приключа Вавринка: На 41 години е време да приключа
Чете се за: 00:50 мин.
Медведев се оказа твърде силен за Вавринка Медведев се оказа твърде силен за Вавринка
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ