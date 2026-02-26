Кецманович отстрани фаворита Зверев в Акапулко

Сръбският тенисист Миомир Кецманович постигна първа победа в кариерата си срещу съперник от Топ 5, след като сензационно елиминира №4 в света Александър Зверев с 6:3, 6:7 (3), 7:6 (4) на турнира на твърди кортове в Акапулко.

26-годишният сърбин влезе в двубоя със статистика 0-11 срещу играчи от челната петица в ранглистата на ATP, но изигра един от най-силните си мачове, за да си осигури място на четвъртфиналите.

„Чувството е невероятно, особено след трудните последни години. Радвам се, че най-накрая нещата започват да се нареждат в моя полза“, заяви Кецманович, който заема 84-ото място в световната ранглиста.

Сърбинът бе особено уверен от бекхенд, като умело се възползва от дълбоката позиция на ретур на германеца, за да отваря корта и да неутрализира стабилния му бекхенд. Зверев допусна 17 непредизвикани грешки от тази страна, срещу едва шест за Кецманович – ключов фактор за изхода на срещата.

„Мисля, че бях по-агресивен в решаващите моменти. Сервирах по-добре от обичайното за мен и съм щастлив, че днес всичко се получи. Той беше големият фаворит, така че напрежението не беше върху мен, но все пак трябва да покажеш най-доброто си ниво, когато е най-важно, и да затвориш мача“, коментира сърбинът.

С успеха Кецманович изравни баланса в преките двубои със Зверев на 2-2 и продължава към финалната осмица на твърдите кортове в Акапулко, където за първи път ще се изправи срещу французина Теранс Атман.