Феликс Оже-Алиасим си осигури сблъсък с Даниил Медведев на полуфиналите в Дубай

Канадецът e водач в схемата на турнира.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС

Феликс Оже-Алиасим е вторият полуфиналист в тазгодишното издание на турнира в Дубай. Водачът в схемата от Канада надви Иржи Лехечка с 6:3, 7:6 (2) за близо два часа игра.

Първият сет беше равностоен до 3:3, когато Оже-Алиасим натисна и взе три поредни гейма, а с това и частта. Във втората двамата не допуснаха пробиви и се стигна закономерно до тайбрек, в който канадецът беше по-солиден и спечели със 7:2 точки.

Оже-Алиасим завърши с 16 аса и две двойни грешки, като спаси и двата шанса за пробив пред Лехечка. Чехът направи цели 41 непредизвикани грешки срещу 23 на сметката на съперника.

В спор за място на финала Оже-Алиасим, който е в страхотна форма от началото на годината - титла в Монпелие и финал в Ротердам, ще играе с третия поставен Даниил Медведев. По-рано днес руснакът даде само три гейма на американеца Дженсън Бруксби.

Другият полуфинал ще бъде определен от мачовете Андрей Рубльов - Артур Риндеркнеш и Якуб Меншик - Талон Грикспор.

