Вавринка: На 41 години е време да приключа

Носителят на три титли от турнири от Големия шлем Стан Вавринка се сбогува с турнира в Дубай, след като загуби от руснака Даниил Медведев във втория кръг с 2:6, 3:6.

„Искам да благодаря на турнира. За първи път играх тук преди 15 години. Беше невероятно да имам възможността да играя тук за последен път. Това е последната ми година. Винаги съм имал невероятна подкрепа. На 41 години е време да приключа. Надявам се да видя някои от вас през останалата част от сезона“, цитира Вавринка „We Love Tennis“.

Вавринка е печелил турнира в Дубай веднъж - през 2016 година.