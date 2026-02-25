Вавринка: На 41 години е време да приключа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Швейцарецът изигра последния си мач на турнира в Дубай.

Стан Вавринка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Носителят на три титли от турнири от Големия шлем Стан Вавринка се сбогува с турнира в Дубай, след като загуби от руснака Даниил Медведев във втория кръг с 2:6, 3:6.

„Искам да благодаря на турнира. За първи път играх тук преди 15 години. Беше невероятно да имам възможността да играя тук за последен път. Това е последната ми година. Винаги съм имал невероятна подкрепа. На 41 години е време да приключа. Надявам се да видя някои от вас през останалата част от сезона“, цитира Вавринка „We Love Tennis“.

Вавринка е печелил турнира в Дубай веднъж - през 2016 година.

