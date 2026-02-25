Медведев се оказа твърде силен за Вавринка

Стан Вавринка и Даниил Медведев се изправиха един срещу друг за шести път в кариерите си, този път във втория кръг на турнира на твърди кортове на открито в Дубай. Въпреки усилията на швейцареца, руснакът показа по-голяма стабилност и спечели с 6:2, 6:3.

Макар да реализира два пробива, Вавринка загуби подаването си цели шест пъти срещу съперник, който се оказа просто твърде силен за него.

В края на мача швейцарецът бе изпратен с аплодисменти от публиката и специална церемония. Що се отнася до Медведев, той се класира за четвъртфиналите, където ще срещне Дженсън Бруксби.