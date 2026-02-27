Андрей Рубльов се справи с французин за полуфинал в Дубай

Андрей Рубльов достигна полуфиналите на тенис турнира в Дубай. Руснакът преодоля категорично Артур Риндеркнеш с 6:2, 6:4.

Петият поставен руснак осъществи общо четири пробива в подаването на французина, като загуби само шест точки на първи сервис в целия двубой.

Рубльов е шампион от 2022 и в последните четири ще играе с Талон Грикспор. Нидерландецът пречупи полуфиналиста от Доха Якуб Меншик в трисетова битка.

В другия 1/2-финал водачът в схемата от Канада Феликс Оже-Алиасим ще играе с третия поставен Даниил Медведев.