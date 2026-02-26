Елизара Янева и Изабела Шиникова отпаднаха на двойки в Търнава

Елизара Янева и Изабелла Шиникова отпаднаха на четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Българките загубиха от поставените под номер 1 в схемата Оливия Гадецки (Австралия) и Анастасия Тихонова (Русия) с 2:6, 6:4, 5:10 за 81 минути.

Янева и Шиникова изравниха резултата, след като взеха втория сет, но в третата част изостанаха с 1:5 и не успяха да наваксат, приключвайки участието си.