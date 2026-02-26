БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Чете се за: 05:47 мин.
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

Елизара Янева и Изабела Шиникова отпаднаха на двойки в Търнава

Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Българките загубиха от австралийско-руски тандем на словашка територия.

елизара янева рекордно класиране световната ранглиста wta
Снимка: БФТенис
Слушай новината

Елизара Янева и Изабелла Шиникова отпаднаха на четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Българките загубиха от поставените под номер 1 в схемата Оливия Гадецки (Австралия) и Анастасия Тихонова (Русия) с 2:6, 6:4, 5:10 за 81 минути.

Янева и Шиникова изравниха резултата, след като взеха втория сет, но в третата част изостанаха с 1:5 и не успяха да наваксат, приключвайки участието си.

#Изабела Шиникова #Елизара Янева

Полуфинал между Феликс Оже-Алиасим и Даниил Медведев в Дубай
Полуфинал между Феликс Оже-Алиасим и Даниил Медведев в Дубай
Пьотр Нестеров загуби на двойки на турнир в Швейцария Пьотр Нестеров загуби на двойки на турнир в Швейцария
Чете се за: 00:40 мин.
Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Полша Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Полша
Чете се за: 00:37 мин.
Гергана Топалова е полуфиналистка на двойки в Анталия Гергана Топалова е полуфиналистка на двойки в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Индия Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Индия
Чете се за: 01:37 мин.
Феликс Оже-Алиасим си осигури сблъсък с Даниил Медведев на полуфиналите в Дубай Феликс Оже-Алиасим си осигури сблъсък с Даниил Медведев на полуфиналите в Дубай
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:05 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Депутатите изслушаха двама министри заради военните самолети на...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
