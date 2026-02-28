Обрат изстреля Жасмин Паолини на полуфинал в Мерида

Жасмин Паолини си осигури място на полуфиналите на турнира WTA 500 в Мерида. На мексиканска земя поставената под номер 1 в схемата се справи с Кейти Боултър след 0:6, 6:3, 6:3 за близо два часа на корта, за да продължи в следващия кръг. Италианката се нуждаеше от обрат срещу британката.

За място на финала италианката ще играе срещу Кристина Букса (Испания), която елиминира шампионката от 2024 година Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:4.

37-годишната китайка Шуай Чжан, която във втория кръг победи защитаващата титлата си и втора поставена Ема Наваро (САЩ) с 6:4, 6:4, се справи и с квалификантката Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 6:1, 6:3, за да достигне до първи полуфинал на УТА 500 от 2022 година насам.

Следващата й съперника ще бъде Магдалена Фрех (Полша), която се наложи над четвъртата в схемата Мари Боузкова (Чехия) с 6:3, 4:6, 6:3.