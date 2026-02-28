БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обрат изстреля Жасмин Паолини на полуфинал в Мерида

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Италианката се потруди срещу британка на мексиканска земя.

Обрат изстреля Жасмин Паолини на полуфинал в Мерида
Снимка: БТА
Слушай новината

Жасмин Паолини си осигури място на полуфиналите на турнира WTA 500 в Мерида. На мексиканска земя поставената под номер 1 в схемата се справи с Кейти Боултър след 0:6, 6:3, 6:3 за близо два часа на корта, за да продължи в следващия кръг. Италианката се нуждаеше от обрат срещу британката.

За място на финала италианката ще играе срещу Кристина Букса (Испания), която елиминира шампионката от 2024 година Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:4.

37-годишната китайка Шуай Чжан, която във втория кръг победи защитаващата титлата си и втора поставена Ема Наваро (САЩ) с 6:4, 6:4, се справи и с квалификантката Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 6:1, 6:3, за да достигне до първи полуфинал на УТА 500 от 2022 година насам.

Следващата й съперника ще бъде Магдалена Фрех (Полша), която се наложи над четвъртата в схемата Мари Боузкова (Чехия) с 6:3, 4:6, 6:3.

#тенис турнир в Мерида 2026 #Жасмин Паолини #Кейти Боултър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
1
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
2
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
3
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
4
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
5
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март
6
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Тенис

Фабио Коболи и Франсис Тиафо ще си оспорват титлата в Акапулко
Фабио Коболи и Франсис Тиафо ще си оспорват титлата в Акапулко
Полуфинал за Франсиско Серундоло в Сантяго Полуфинал за Франсиско Серундоло в Сантяго
Чете се за: 01:00 мин.
Медведев на финал в Дубай и на крачка от първа дублирана титла Медведев на финал в Дубай и на крачка от първа дублирана титла
Чете се за: 02:50 мин.
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия
Чете се за: 01:20 мин.
Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Анталия Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Анталия
Чете се за: 00:50 мин.
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Египет Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Египет
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тръмп потвърди, че САЩ са започнали „мащабни бойни операции“ в Иран Тръмп потвърди, че САЩ са започнали „мащабни бойни операции“ в Иран
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
МВнР с препоръки за българските граждани в региона на Близкия изток
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Напрежението САЩ - Иран: Тръмп поиска Техеран да прекрати...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Изслушванията по досиетата "Епстийн": Бил Клинтън отрече...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ