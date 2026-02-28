Фабио Коболи и Франсис Тиафо ще си оспорват титлата в Акапулко

Фабио Коболи и Франсис Тиафо си подпечатаха мястото на финала на турнира ATP 500 в Акапулко. На мексиканска територия Коболи елиминира Миомир Кецманович на полуфиналите със 7:6(5), 3:6, 6:4 за два часа и 29 минути игра.

В третия сет италианският тенисист навакса изоставане от 1:3 до преднина от 5:3 в своя полза и приключи двубоя при 6:4.

Осмият в схемата Тиафо се наложи над сънародника си Брандън Накашима след обрат с 3:6, 7:6(6), 6:4 в мач, продължил два часа и 52 минути.

След оспорвания втори сет, Франсис Тиафо поведе с 5:2 в третата част и стигна до успешното 6:4.