Ник Кирьос триумфира срещу Арина Сабаленка в "Битката на половете"

Спорт
Австралиецът, който скоро ще прекрати своята кариера, отказа световната №1 в демонстративен мач.

ник кириос триумфира арина сабаленка битката половете
Ник Кирьос спечели така наречената „Битката на половете“ с Арена Сабаленка. Австралиецът отказа световната №1 след 6:3, 6:3 в демонстративен мач, който се проведе в Дубай. Този двубой бе повторение на знаменитата победа на Били Джийн Кинг срещу бившия шампион в турнир от Големия шлем Боби Ригс преди повече от 50 години.

Кирьос, който не е играл почти две години заради непрекъснатите си контузии и скоро ще прекрати кариерата си, поведе в първия сет след пробив с 2:1, но Сабеленка веднага направи рибрейк за 2:2. Последва нова размяна на пробиви за 3:3. От този момент обаче австралиецът, който е на 671 място в световната ранглиста, спечели следващите три гейма и поведе в резултата.

Началото на втората част бе по-обещаващо за Сабаленка, който поведе след пробива, а след това го затвърди за 3:1. Ник Кирьос обаче направи два поредни пробива и взе всичките си подавания до края за нова 6:3, като пропусна три мачбола, но реализира четвъртия на свой сервис.

Ник Кирьос направи само един ас в мача срещу нито един за Сабаленка. Той направи 22 печеливши удара срещу 20 за тенисистка от Беларус, както и по-малко непредизвикани грешки - 30 на 35.

#Арина Сабаленка #Ник Кирьос

