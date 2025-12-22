Прогрес за Виктория Томова ранглистата на WTA

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-добрата българска тенисистка се изкачи с едно място в класацията.

експресна победа изстреля виктория томова напред квалификациите турнира синсинати
Слушай новината

Виктория Томова отбеляза прогрес в класацията на WTA. Най-добрата българска тенисистка се изкачи с една позиция и вече се намира на 131-то място в подреждането. Срещу името на българката личат 557 точки.

Втора ракета на страната е Лия Каратанчева, която е 296-а с 225 точки.

В топ 10 няма промени. Арина Сабаленка (Беларус) завършва годината на първо място в света с 10870 точки, а зад нея са Ига Швьонтек (Полша) с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763.

