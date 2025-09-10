БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Борил Гочев
Чете се за: 04:17 мин.
Голям шлем
Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис за юноши се прибра у нас

иван иванов надал каза остана земен голямо постижение както мен българия
Наистина направихме български финал, за което аз съм изключително щастлив, че най-накрая на US Open се справихме. Наистина Александър игра по един от най-добрите си тениси до финала и наистина го поздравявам за което. Но, очевидно, аз намерих, може би, малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции, но се надявам на всичко най-добро и за него. Това каза шампионът от US Open Иван Иванов при прибирането си в България. Той спечели втора поредна титла от Големия шлем при юношите след тази от "Уимбълдън".

В историческия първи български финал поставеният под номер 1 Иванов надигра със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев.

"Имаше много големи очаквания за това. След като спечелих "Уимбълдън", много хора ме питаха, дали съм виждал резултата на Григор от 2008 година. И, наистина, беше ми предало някакво такова напрежение, но все пак аз успях да го преодолея и успях да играя, да стигна до един от най-добрите си тениси на US Open", коментира още 16-годишният тенисист.

"Когато се прибрах в академията, получих наистина много специално внимание, както от Рафаел, така и от целия им отбор. Григор ми пожела да продължавам напред. Каза ми, че това е втората титла за мен, но все пак това е юноши и трябва да продължавам и да продължавам да се развивам по същия път. И Рафаел беше близко до това изказване. Все пак те знаят, те са минали по този път, по който аз вървя. И той ми каза, че трябва да остана земен. Това е наистина голямо постижение, както за мен, така и за България. И той ми пожела да продължавам по същия път и да надграждам нивото си. Винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта", сподели Иванов.

Българският шампион и Александър Василев са част от отбора на България за срещата с Финландия в турнира за Купа "Дейвис" този уикенд в Пловдив.

"Преди два дена играхме на финал на US Open на твърди кортове, на твърда настилка. И сега трябва да превключим на клей, което е съвсем различно. Сега е по-бавно. Но мисля, че това е в наша полза, тъй като финалците са известни с големия им сервис. Така че мисля, че това е позитивно за нас и наистина се надявам да се насладим максимално на това събитие", обясни тенисистът.

"Сега минавам към мъжкия тенис. Мъжкият тенис е най-голямата стъпка в тениса и най-трудната, за което първо трябва да тренирам и да наградя нивото си, след което мога да мисля за същите резултати, каквито направих и за юношите. Но преди това имаме много работа", убеден е той.

Иванов каза, че все още негов идол в тениса е Новак Джокович.

"Характерът му наподобява моя. Всички тези неща, които той е минал, се пробвам да ги направя по неговия начин и затова бих казал, че той ми е идол засега. Бих взел със сигурност психиката на Новак Джокович, тъй като той е все пак на 38-39 години и все още направи на четирите Големи шлема полуфинал. Но все пак сега бързината на Алкарас, ударите на Синер, те са на друго ниво", завърши Иванов.


Свързани статии:

В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
През 2008 година и Григор Димитров триумфира като шампион на...
Чете се за: 03:42 мин.
#US Open 2025 #Иван Иванов тенис

