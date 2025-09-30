БНТ 1 ще излъчи тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти

Два дни след като завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол във Филипините, националният ни отбор по волейбол се завърна у дома.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини бе посрещната като шампион и получи заслужено внимание на летище "Васил Левски" в София.

