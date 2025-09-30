БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани от Ивицата Газа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамала

мвнр призовава максимална сдържаност намаляване напрежението близкия изток
Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия, са успешно евакуирани от ивицата Газа, съобщиха от Министерството на външните работи.

"Извеждането протече в тясно сътрудничество с наши партньори и беше координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България", информират от МВнР.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамала, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ, допълват от българското външнополитическо ведомство.

