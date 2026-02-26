БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БАБХ към ИТН: В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
бабх обяви резултати проверките великденските празници
Слушай новината

В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма. Това става ясно в позиция на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с изявления на народни представители относно ръководството на агенцията.

"БАБХ е институция, която работи при стриктно спазване на закона, процедурите и принципите на административния процес. Всяко твърдение за нарушение подлежи на проверка от компетентните органи, но подобна проверка следва да бъде извършена по установения ред, а не чрез политически декларации от парламентарната трибуна.

Искането за оставки преди установяването на факти представлява форма на политически натиск върху независима контролна институция и създава опасен прецедент за подмяна на процедурите с публични внушения", пише в позицията на БАБХ.

Българската агенция по безопасност на храните заявяват, че няма да допуснат политически внушения да подкопават доверието в работата на нейните служители и експерти.

„Категорично отхвърлям внушенията, направени в Народното събрание, които се основават единствено на непроверена информация от анонимни източници. През цялата си професионална кариера съм работил почтено и отговорно и никога не съм извършвал действия в нарушение на закона. Приветствам всяка проверка от компетентните институции, която ще установи истината. Българските институции трябва да работят на база факти, а не на база слухове и политически внушения“, заявява д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Агенцията."

БАБХ ще продължи да изпълнява своите законови правомощия професионално и отговорно.

#ИТН #БАБХ

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
1
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
4
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
5
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Политика

ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата
ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата
Депутатите обсъждат на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване Депутатите обсъждат на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
Чете се за: 01:37 мин.
ИТН: Президентът Илияна Йотова да поиска оставката на земеделския министър ИТН: Президентът Илияна Йотова да поиска оставката на земеделския министър
Чете се за: 01:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:30 мин.
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ