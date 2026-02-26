БАБХ към ИТН: В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма

В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма. Това става ясно в позиция на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с изявления на народни представители относно ръководството на агенцията.

"БАБХ е институция, която работи при стриктно спазване на закона, процедурите и принципите на административния процес. Всяко твърдение за нарушение подлежи на проверка от компетентните органи, но подобна проверка следва да бъде извършена по установения ред, а не чрез политически декларации от парламентарната трибуна. Искането за оставки преди установяването на факти представлява форма на политически натиск върху независима контролна институция и създава опасен прецедент за подмяна на процедурите с публични внушения", пише в позицията на БАБХ.

Българската агенция по безопасност на храните заявяват, че няма да допуснат политически внушения да подкопават доверието в работата на нейните служители и експерти.

„Категорично отхвърлям внушенията, направени в Народното събрание, които се основават единствено на непроверена информация от анонимни източници. През цялата си професионална кариера съм работил почтено и отговорно и никога не съм извършвал действия в нарушение на закона. Приветствам всяка проверка от компетентните институции, която ще установи истината. Българските институции трябва да работят на база факти, а не на база слухове и политически внушения“, заявява д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Агенцията."

БАБХ ще продължи да изпълнява своите законови правомощия професионално и отговорно.