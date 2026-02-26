БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата

Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
герб ново правителство нова цена водата
Снимка: БТА
Цената на водата при над 20 ВиК дружества се повишава значително. Това коментира в парламента Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

Николай Нанков, ГЕРБ-СДС: "От днес ударно върви уведомяване по ВиК дружества в страната за увеличаване на цената но водата от 1 март. Цената от първи март в повече от 20 ВиК оператора се вдига. Ново правителство, нова цена на водата. Правителството и министерството на регионалното развитие и благоустройството има компетенции да не прилагат тези повишени цени на водата, каквито КЕВР утвърди декември месец. Както вече след изрични указания от бившия министър Иван Иванов, на който трябва да благодаря, вслуша се в нашия глас през декември месец, когато ние призовахме тези цени на КЕВР да не влизат в сила, ВиК дружества таксуват потребителите по старите цени. Не е нормално, не е коректно там, където има влошено качество на водата, влошени характеристики, тече мътна вода, там където има безброй аварии, цели месеци областни градове са във воден режим, там да имаме поскъпване на водата."

Той припомни, че в компетенциите на всеки министър на регионалното развитие е да даде указания към ВиК дружествата да не прилагат тези цени, а да таксуват по старите цени.

Николай Нанков, ГЕРБ-СДС: "Ще дам примери: ВиК - Кърджали - над 13,6%, ВиК - Благоевград над 12%, ВиК - Русе над 9%, ВиК - Велико Търново над 8,8% и фрапиращите примери с ВиК - Шумен над 8,7%, където само преди няколко дни имахме режим на водата. Плевен с над 7,5%, Ловеч с почти 5% повишение, където цяло лято в Плевен и Ловеч бяхме под режим."

По думите му в следващото НС ГЕРБ-СДС ще предложат да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители, когато имаме влошени характеристики на качеството на водата.

#ВиК дружества #николай ненков #цена на водата

