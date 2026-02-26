БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

Васил Терзиев възложи проверка на дирекция „Общински приходи"

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
васил терзиев ходил съм миналата година хижа петрохан децата видях нищо нередно
Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед, с която възлага на новия отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична община, да извърши цялостна проверка на ключови процеси в дирекция „Общински приходи“. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„С новата структура на Столична община вече разполагаме с реални инструменти за вътрешен контрол и противодействие на корупцията. След дълги дебати и сериозна съпротива в Общинския съвет успяхме да създадем механизъм, който позволява проверките да се извършват професионално и с ясна отговорност. Когато става дума за публичен ресурс и общински приходи, компромиси няма да има“, заяви кметът Васил Терзиев.

Отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е ново звено в структурата на Столична община, създадено с приетата управленска реформа, с цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

Обхватът на проверката включва:

  • възлагането на частни съдебни изпълнители за принудително събиране на общински вземания за последните 5 години – броя на възлаганията, начина на разпределение, използваните критерии и наличието на софтуерно разпределение;
  • погасяването на вземания по давност (извън служебната такава) за последните 5 години – брой, стойност, причини, своевременност на предприетите действия, както и наличие на повтаряемост при конкретни длъжници или служители.
  • При установяване на данни за нарушения, злоупотреба със служебно положение, конфликт на интереси или други корупционни практики, в доклада следва да бъдат посочени конкретни длъжностни лица и да бъдат направени предложения за дисциплинарни и/или други законосъобразни действия.

Контролът по изпълнение на заповедта ще бъде осъществяван лично от кмета.

#дирекция „Общински приходи“ #Васил Терзиев #Столична община #проверка

