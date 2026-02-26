Васил Терзиев възложи проверка на дирекция „Общински приходи“

Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед, с която възлага на новия отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична община, да извърши цялостна проверка на ключови процеси в дирекция „Общински приходи“. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
„С новата структура на Столична община вече разполагаме с реални инструменти за вътрешен контрол и противодействие на корупцията. След дълги дебати и сериозна съпротива в Общинския съвет успяхме да създадем механизъм, който позволява проверките да се извършват професионално и с ясна отговорност. Когато става дума за публичен ресурс и общински приходи, компромиси няма да има“, заяви кметът Васил Терзиев.
Отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е ново звено в структурата на Столична община, създадено с приетата управленска реформа, с цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.
Обхватът на проверката включва:
Контролът по изпълнение на заповедта ще бъде осъществяван лично от кмета.