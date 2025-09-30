БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Столична община: Не е възлагано полагането на пешеходна пътека, тя не отговаря на изискванията и стандартите

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нестандартна пешеходна пътека се появи в центъра на София – тясна и по диагонал, на улиците "Солунска" и "Княз Борис Първи". Всъщност за удобство, за да е по-бързо пресичането, и без това някой пресича по диагонал. От Столичната община уточниха за БНТ, че не е възлагано полагането на пешеходна пътека - тя не отговаря на изисквания и стандарти у нас.

Оказва се, че тази нестандартна пешеходна пътека се е появила миналата седмица. В тъмната част на денонощието тя не е осветена. Много от хората, които пресичат, казват, че не я забелязват и си пресичат по правилния начин. Други обаче пък казват, че ако все пак им спрат колите, биха пресекли.

Ето мненията на пешеходците:

- Не ѝ обръщаме внимание. Несериозно е.

- От 2-3 дена е. Някой си е направил шега. Шеговита е, не е истинска.

- Изненадва ме, за първи път я виждам. Ако не бяхте вие да ми кажете, нямаше да ми мине през ум.

- Недоглеждане е абсолютно. Непрофесионално ми се вижда.

- "Не е правилно поставена. Твърде малка е, не се вижда добре от пешеходците, начинът по който е разположена спрямо сградите и улиците не е окей. При нас са по-широки, около 2 метра, имаме светещи знаци. Изненадана съм как в България пешеходците просто си минават – ето така, с ръце спират колите. Но е опасно", каза френска гражданка.

Все още не е ясно кой е поставил тази нестандартна пътека по диагонал в центъра на столицата. Според живеещи в района, това се е случило в малките часове на денонощието преди няколко дни.

От Столичната община съобщиха, че вече е възложено пътеката да бъде отстранена и ще бъде подаден сигнал към СДВР за неправомерно полагане.

#центъра на София #пешеходна пътека

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
3
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
4
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
6
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Регионални

10 населени места в Ямболско остават без вода до 2 октомври
10 населени места в Ямболско остават без вода до 2 октомври
Крепостта "Царевец" светна в червено по случай Световния ден на сърцето Крепостта "Царевец" светна в червено по случай Световния ден на сърцето
Чете се за: 01:05 мин.
"Нов живот за Ротондата": Представиха идеи за обновяване на площада пред софийската Централна гара "Нов живот за Ротондата": Представиха идеи за обновяване на площада пред софийската Централна гара
Чете се за: 02:35 мин.
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на премиера Желязков До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на премиера Желязков
Чете се за: 03:35 мин.
"Топлофикация София" публикува графика за спирането на топлата вода в "Дружба" 2 "Топлофикация София" публикува графика за спирането на топлата вода в "Дружба" 2
Чете се за: 01:20 мин.
Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“ Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се прибира у нас Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се прибира у нас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва" Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва"
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София "Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит,...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"Топлофикация София" публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ