"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София

Нестандартна пешеходна пътека се появи в центъра на София – тясна и по диагонал, на улиците "Солунска" и "Княз Борис Първи". Всъщност за удобство, за да е по-бързо пресичането, и без това някой пресича по диагонал. От Столичната община уточниха за БНТ, че не е възлагано полагането на пешеходна пътека - тя не отговаря на изисквания и стандарти у нас.

Оказва се, че тази нестандартна пешеходна пътека се е появила миналата седмица. В тъмната част на денонощието тя не е осветена. Много от хората, които пресичат, казват, че не я забелязват и си пресичат по правилния начин. Други обаче пък казват, че ако все пак им спрат колите, биха пресекли.

Ето мненията на пешеходците:

- Не ѝ обръщаме внимание. Несериозно е. - От 2-3 дена е. Някой си е направил шега. Шеговита е, не е истинска. - Изненадва ме, за първи път я виждам. Ако не бяхте вие да ми кажете, нямаше да ми мине през ум. - Недоглеждане е абсолютно. Непрофесионално ми се вижда. - "Не е правилно поставена. Твърде малка е, не се вижда добре от пешеходците, начинът по който е разположена спрямо сградите и улиците не е окей. При нас са по-широки, около 2 метра, имаме светещи знаци. Изненадана съм как в България пешеходците просто си минават – ето така, с ръце спират колите. Но е опасно", каза френска гражданка.

Все още не е ясно кой е поставил тази нестандартна пътека по диагонал в центъра на столицата. Според живеещи в района, това се е случило в малките часове на денонощието преди няколко дни.

От Столичната община съобщиха, че вече е възложено пътеката да бъде отстранена и ще бъде подаден сигнал към СДВР за неправомерно полагане.