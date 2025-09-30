Последни приготовления за посрещането на волейболните национали в центъра на София

Броени часове остават до така дългоочакваното събитие у нас - посрещането на родна земя на нашите национали по волейбол.



Пъстра програма, тържествена церемония, много деца от школи със сигурност още ще бъдат сред първите, които ще посрещнат новите спортни герои на България.



В центъра на София днес ще има редица масови мероприятия по посрещането на българския волейболен отбор. Събитието е с начален час 17:30 и ще бъде предавано пряко в ефира на БНТ.



Какво предстои днес в центъра на София за посрещането на нашите шампиони, вижте във видеото!

