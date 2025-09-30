БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

"ТРИУМФЪТ НА ЛЪВОВЕТЕ" - ГЛЕДАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО СТУДИО НА БНТ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ ВИЦЕШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Последни приготовления за посрещането на волейболните национали в центъра на София

от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Събитието ще започне в 17:30 часа в центъра на столицата.

волейбол посрещане
Броени часове остават до така дългоочакваното събитие у нас - посрещането на родна земя на нашите национали по волейбол.

Пъстра програма, тържествена церемония, много деца от школи със сигурност още ще бъдат сред първите, които ще посрещнат новите спортни герои на България.

В центъра на София днес ще има редица масови мероприятия по посрещането на българския волейболен отбор. Събитието е с начален час 17:30 и ще бъде предавано пряко в ефира на БНТ.

Какво предстои днес в центъра на София за посрещането на нашите шампиони, вижте във видеото!

Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 01:12 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
