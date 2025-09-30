Иван Пешев: Момчетата постигнаха нещо уникално и заслужават подобаващо посрещане

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще бъде първото официално лице, което ще поздрави лично националните волейболисти. Пешев замина за турския мегаполис Истанбул, където ще посрещне селекцията на Джанлоренцо Бленджини, с които ще се пробере с правителствения самолет към родна земя.

„Думите към нашите състезатели няма да стигнат. Това, което те постигнаха е нещо уникално. За първи път от повече от 55 години България има такъв успех във волейбола и колективните спортове. Момчетата го заслужават и именно затова с г-н Желязков в разговорите вчера организирахме правителствения самолет, за да можем да ги посрещнем още от Истанбул. Надявам се днес да бъде празник както за нашите момчета, така и за всички жители и гости на София“, коментира Пешев пред БНТ минути преди да излети за Истанбул.

„Пътуваме до Истанбул, малко след 10:00 часа се очаква да кацнем в София. Представители на правителството ще бъдат на правителствения терминал, където ще посрещнем нашите шампиони. Срещата с феновете ще бъде малко по-късно в центъра на София, където волейболната федерация организира посрещането за гражданите“, добави спортният министър.