Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс

Софийската градска прокуратура внесе искане в Софийския градски съд за определяне на мярка "задържане под стража" за двамата служители на агенция "Автомобилна администрация", поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

За случая стана ясно вчера, след подаден сигнал от организатора на концерта. След установяването им, служителите са уволнени от длъжностите си. Оправданието им било, че тахографите на камионите с техника били повредени и водачите трябвало да бъдат глобени.