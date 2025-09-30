БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс

У нас
поискан подкуп шофьори камиони превозващи техника концерта роби уилямс
Софийската градска прокуратура внесе искане в Софийския градски съд за определяне на мярка "задържане под стража" за двамата служители на агенция "Автомобилна администрация", поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

За случая стана ясно вчера, след подаден сигнал от организатора на концерта. След установяването им, служителите са уволнени от длъжностите си. Оправданието им било, че тахографите на камионите с техника били повредени и водачите трябвало да бъдат глобени.

Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая? Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая?
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
У нас
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Национални отбори
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
У нас
