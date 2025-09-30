Евелина Аспарухова: Моите адмирации за треньора, този възход на отбора в голям процент се дължи на него

Днес емоциите вече са доста балансирани, но през изтеклите дни много радост, много емоция, много съпреживяване, много вълнение. Всички искахме за тях победата във всеки един от мачовете. Това каза Евелина Аспарухова, майка на национала Аспарух Аспарухов.

"Безкрайно щастливи бяхме, когато се разбра, че отиваме на финал. Всички бяхме се събрали по време на финалния мач и ги подкрепяхме. Да, преживяхме си и тъгата от загубата, но бързо след това, поне за мен, тъй като и аз съм бивша професионална състезателка и аз съм бивша волейболистка, някакси успяваш да направиш преценката", обясни Евелина Аспарухова.

"В тези моменти е много важно психиката да е здрава, да можеш да стоиш здраво стъпил на земята и със здрав разсъдък и те го направиха, наистина им се възхищавам за това нещо, защото е много трудно постижимо и в такива форуми и на такова място е изключително, изключително трудно и те са много млади. Просто поздравления за това, че бяха такива", каза тя.

Тя отличи работата на селекционера Бленджини.

"Моите адмирации за треньора, аз до момента не успях да го поздравя по никакъв начин, обаче този възход на отбора в голям процент се дължи на него. Оттам тръгват нещата и след това момчетата му повярваха и му се довериха на 100%", завърши Аспарухова.

Вижте интервюто на Росен Станчев във видеото!