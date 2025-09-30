Димитър Добрев: Дай Боже другия път да се окичим със златния медал

Националният състезател Димитър Добрев не скри силните емоции след прибирането в България от световното първенство по волейбол във Филипините, където отборът ни заслужи сребърен медал. Празненствата за „лъвовете“ тепърва предстоят, като тази вечер от 17:30 хиляди фенове ще ги чакат пред „Св. Александър Невски“, за да ги поздравят за успешното представяне на планетарния шампионат. БНТ ще предава пряко.

„Със сигурност не сме очаквали подобно представяне. Гледахме мач след мач да изпълняваме всички треньорски указания. Но, да, наистина не сме очаквали. Постарахме се. Един добре сплотен колектив изградихме и така“, коментира Добрев пред БНТ.



„Със сигурност има една така горчилка от финала (срещу Италия). Със сигурност можехме и повече. Те биха доста силен сервис. Играхме повече на висока топка. Със сигурност можеше повече, но дай Боже другия път да се окичим със златния медал“, добави националът.

Добре коментира и бъдещите цели.

„Тренираме с нови сили в залата, с нова мотивация. Все пак имаме да печелим още доста“, каза волейболистът.

Цялото интервю вижте във видеото!