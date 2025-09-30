Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали

Дамян Колев коментира пред БНТ работата със селекционера Джанлоренцо Бленджини, който изведе отбора на България до среброто на световното първенство по волейбол.

Запитан какво е казал на момчетата преди мача с Италия, либерото заяви:

"Преди мача с Италия Бленджини ни каза, че Италия не знае, че ние сме там за златния медал. И че няма да се дадем без бой на финала."

"Всички хора много се радват за нас. Близките ни особено. Нямам търпение и по-късно в центъра да видим как ще бъде обстановката. Очаквам нещо огромно", добави Колев.

Той коментира и момента след мача с Италия, когато играчите на двата отбора се поздравяваха от двете страни на мрежата, а един изключителен жест на Симоне Анцани трогна мнозина. Състезателят на Италия избърса сълзите в очите на Дамян Колев.

"Той поздрави целия наш отбор за представянето на световното и каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали", сподели волейболистът.

Вижте интервюто на Цветелина Абрашева във видеото!