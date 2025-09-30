Приятелката на Александър Николов: Посрещнах националите със сълзи на очите

Юлита Димитрова, която е приятелка на Александър Николов, коментира, че е посрещнала със сълзи на очите националния отбор по волейбол за мъже след спечелването на сребърните медали на световното първенство във Филипините. Подобно на всички близки на „лъвовете“, тя също не скри радостта си от тяхното прибиране на родна земя.

Ето какво каза Димитрова пред БНТ:

„Със сигурност посрещнах волейболните национали със сълзи на очите, страшно вълнение и голяма емоция. Нямах търпение да са на българска земя и този миг настъпи.“

Тя открехна малко от съжителството си по-големия от братята Николови.

„Аз и Алекс сме една обикновена двойка, не сме по-различни от останалите, но със сигурност живеем с компромиси. Оттук-нататък се живее с гордост и сега започваме отначало, тъй като в Италия ще е по-различно. Ние сме свикнали, живеем заедно и винаги успяваме да намерим време за двама ни.“

„Говорим си често за волейбол, но зависи от ситуацията. Това, което му повтарям постоянно, е да вярва в себе си и да показва това, което може. Човек се учи докато е жив, така че да се подобрява ден след ден“, сподели Димитрова.

