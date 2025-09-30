БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

Мартин Атанасов: Благодаря на всички хора, които са дошли днес да ни подкрепят

Спорт
Един от най-хубавите рождени дни, най-хубавия подарък, който може да си пожелае човек, спортист и без значение. Това каза Мартин Атанасов веднага след като се завърна в България. Сребърните медалисти бяха посрещнати като герои в София, а Атанасов имаше личен празник във финала с Италия в неделя.

"Аз само мога да кажа благодаря на всички хора, които са дошли днес да ни подкрепят и наистина значи много за нас и тепърва ще осъзнаем за какво става въпрос", каза националът.

"Много си вярваме. Отборът много си вярва, защото знае какви играчи има в отбора, с какъв щаб разполагаме, с какви фенове разполагаме и подкрепата, която имаме и мисля, че с много работа и заслужено сме стигнали дотук, макар и много бързо, без никои да очаква.

На въпрос какво предстои за него, той отговори:

"За мен е удоволствие да играя с тези млади момчета. Ние си помагаме взаимно, така че мисля, че мога да изкарам още няколко годинки без никакъв проблем."

Вижте интервюто във видеото!

#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Мартин Атанасов

