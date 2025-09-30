БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:25 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано

Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков заяви, че договорът на „Булгаргаз" струва на държавата над 600 млн. лв.

росен желязков евакуацията газа протече координирано
Операцията по евакуацията на български граждани от Газа е била "добре координирана и безопасна". Това заяви премиерът Росен Желязков.

Той изрази благодарност към всички институции, участвали в усилията, и заяви, че България ще продължи да действа по установените протоколи, ако се наложи евакуация на други граждани от региона.

Росен Желязков,премиер: "За детайли не мога да ви споделя. Операцията е през Йордания, в координация със служби, генерални консулства, посолства и всички заинтересовани. Евакуирани са двама млади хора и една възрастна жена.

Въпрос: А има ли още българи, които са в нужда?

Със сигурност има, но в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол."

Относно обвиненията за корупция и случаят със задържаните служителите на "Автомобилна администрация" за искан подкуп на шофьори на Роби Уилямс, Желязков отбеляза, че общественото възприятие за корупция надвишава реалните нива на корупция в страната.

Росен Желязков,премиер: "Има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс. Структурните предпоставки за подобни случаи ще ги адресираме много скоро. Отдавна говорим за един контролен орган за пътищата и е крайно време това да се случи. Независимо че вътрешноведомствените разминавания блокират тези процеси, въпросът ще бъде видян и чут.

Премиерът похвали волейболния отбор за емоцията, която създаде.

Росен Желязков,премиер: "Изключителен успех. Аз не помня от 1994 година колективен спорт да е събрал толкова много емоции. И всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия и борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо, но този отбор — потенциалът, младостта — дават гаранция за успеха напред."

Премиерът Росен Желязков посочи, че договорът на „Булгаргаз“ за над 600 млн. лв. носи значителен дългов потенциал за компанията и подчерта нуждата от обсъждане на мерки за защита на държавния интерес през целия жизнен цикъл на договора.

Росен Желязков,премиер: „Когато се разглежда този „дългов потенциал“, трябва да се зададе въпросът какъв е неговият приходен потенциал. Когато се говори за правилното управление на дългосрочните задължения, които поема държавата чрез държавните си компании, основният въпрос е доколко се защитава държавният интерес — не само в момента, а през целия период и жизнен цикъл на договора. Оставям настрана политическия контекст и правните въпроси, свързани с договора, но той е проблем, защото към момента е задължил „Булгаргаз“ с над 600 милиона, които компанията не може да изплаща. Тоест тук се поставя въпросът за един структурен елемент от енергетиката, който има риск да се окаже неплатежоспособен. Дали това трябва да бъде политизирано с оглед на конюнктурата и контекста, или да се ескалира до ниво междудържавни отношения — защото политическата среда също не може да бъде пренебрегната. Дали чисто професионално — чрез преговори, арбитриране или анализ на стопанската непоносимост на договора. Ние поставяме на едната страна на везните бъдещето на „Булгаргаз“, а на другата — начина, по който функционира икономиката на страната чрез политически решения. Вярвам, че дискусията ще бъде полезна, защото очакваме от тези форуми и формати да предложат решения.“

#национален отбор по волейбол #подкуп "Автомобилна администрация" #волейболисти #премиерът Росен Желязков #Ивицата Газа #евакуация

Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството
Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството
Делян Пеевски призова за „решителна битка за държавата“ срещу „соросоидите“ Делян Пеевски призова за „решителна битка за държавата“ срещу „соросоидите“
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани от Ивицата Газа МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани от Ивицата Газа
Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“ Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
"ДПС - Ново начало" иска промени в Наказателния кодекс за превенция на сексуални посегателства при децата "ДПС - Ново начало" иска промени в Наказателния кодекс за превенция на сексуални посегателства при децата
НА ЖИВО: Грандиозното посрещане на световните вицешампиони по волейбол, те вече са на родна земя
НА ЖИВО: Грандиозното посрещане на световните вицешампиони по...
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс:...
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит,...
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
