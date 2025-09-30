Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано

Премиерът Росен Желязков заяви, че договорът на „Булгаргаз“ струва на държавата над 600 млн. лв.
Операцията по евакуацията на български граждани от Газа е била "добре координирана и безопасна". Това заяви премиерът Росен Желязков.
Той изрази благодарност към всички институции, участвали в усилията, и заяви, че България ще продължи да действа по установените протоколи, ако се наложи евакуация на други граждани от региона.
Росен Желязков,премиер: "За детайли не мога да ви споделя. Операцията е през Йордания, в координация със служби, генерални консулства, посолства и всички заинтересовани. Евакуирани са двама млади хора и една възрастна жена.
Въпрос: А има ли още българи, които са в нужда?
Със сигурност има, но в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол."
Относно обвиненията за корупция и случаят със задържаните служителите на "Автомобилна администрация" за искан подкуп на шофьори на Роби Уилямс, Желязков отбеляза, че общественото възприятие за корупция надвишава реалните нива на корупция в страната.
Росен Желязков,премиер: "Има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс. Структурните предпоставки за подобни случаи ще ги адресираме много скоро. Отдавна говорим за един контролен орган за пътищата и е крайно време това да се случи. Независимо че вътрешноведомствените разминавания блокират тези процеси, въпросът ще бъде видян и чут.
Премиерът похвали волейболния отбор за емоцията, която създаде.
Росен Желязков,премиер: "Изключителен успех. Аз не помня от 1994 година колективен спорт да е събрал толкова много емоции. И всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия и борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо, но този отбор — потенциалът, младостта — дават гаранция за успеха напред."
Премиерът Росен Желязков посочи, че договорът на „Булгаргаз“ за над 600 млн. лв. носи значителен дългов потенциал за компанията и подчерта нуждата от обсъждане на мерки за защита на държавния интерес през целия жизнен цикъл на договора.
Росен Желязков,премиер: „Когато се разглежда този „дългов потенциал“, трябва да се зададе въпросът какъв е неговият приходен потенциал. Когато се говори за правилното управление на дългосрочните задължения, които поема държавата чрез държавните си компании, основният въпрос е доколко се защитава държавният интерес — не само в момента, а през целия период и жизнен цикъл на договора. Оставям настрана политическия контекст и правните въпроси, свързани с договора, но той е проблем, защото към момента е задължил „Булгаргаз“ с над 600 милиона, които компанията не може да изплаща. Тоест тук се поставя въпросът за един структурен елемент от енергетиката, който има риск да се окаже неплатежоспособен. Дали това трябва да бъде политизирано с оглед на конюнктурата и контекста, или да се ескалира до ниво междудържавни отношения — защото политическата среда също не може да бъде пренебрегната. Дали чисто професионално — чрез преговори, арбитриране или анализ на стопанската непоносимост на договора. Ние поставяме на едната страна на везните бъдещето на „Булгаргаз“, а на другата — начина, по който функционира икономиката на страната чрез политически решения. Вярвам, че дискусията ще бъде полезна, защото очакваме от тези форуми и формати да предложат решения.“