Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано

Операцията по евакуацията на български граждани от Газа е била "добре координирана и безопасна". Това заяви премиерът Росен Желязков.

Той изрази благодарност към всички институции, участвали в усилията, и заяви, че България ще продължи да действа по установените протоколи, ако се наложи евакуация на други граждани от региона.

Росен Желязков,премиер: "За детайли не мога да ви споделя. Операцията е през Йордания, в координация със служби, генерални консулства, посолства и всички заинтересовани. Евакуирани са двама млади хора и една възрастна жена. Въпрос: А има ли още българи, които са в нужда? Със сигурност има, но в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол."

Относно обвиненията за корупция и случаят със задържаните служителите на "Автомобилна администрация" за искан подкуп на шофьори на Роби Уилямс, Желязков отбеляза, че общественото възприятие за корупция надвишава реалните нива на корупция в страната.

Росен Желязков,премиер: "Има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс. Структурните предпоставки за подобни случаи ще ги адресираме много скоро. Отдавна говорим за един контролен орган за пътищата и е крайно време това да се случи. Независимо че вътрешноведомствените разминавания блокират тези процеси, въпросът ще бъде видян и чут.

Премиерът похвали волейболния отбор за емоцията, която създаде.

Росен Желязков,премиер: "Изключителен успех. Аз не помня от 1994 година колективен спорт да е събрал толкова много емоции. И всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия и борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо, но този отбор — потенциалът, младостта — дават гаранция за успеха напред."

Премиерът Росен Желязков посочи, че договорът на „Булгаргаз“ за над 600 млн. лв. носи значителен дългов потенциал за компанията и подчерта нуждата от обсъждане на мерки за защита на държавния интерес през целия жизнен цикъл на договора.