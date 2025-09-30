Мадуро заплашва с извънредно положение при агресия от Вашингтон

Венецуелският президент Николас Мадуро е готов да обяви извънредно положение на цялата територия на страната при агресия от страна на Вашингтон.

Държавният глава вече е подписал указ за "проблеми с чужди сили", който му увеличава правомощията поради външна заплаха.

Мерките идват след като Съединените щати разположиха военни кораби в Карибско море и унищожиха най-малко 3 плавателни съда на предполагаеми наркотрафиканти от Венецуела. При ударите загинаха 14 души.

Венецуелският президент определи действията на Вашингтон като "екзекуции" на рибари в Карибско море и нареди упражнения за цивилни в цялата страна.

Гражданите ще се учат как да работят заедно с армията по време на конфликт или опасност.