Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Мадуро заплашва с извънредно положение при агресия от Вашингтон

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Венецуелският президент подписа указ за „проблеми с чужди сили“ след разполагането на американски военни кораби в Карибско море

Венецуелският президент Николас Мадуро е готов да обяви извънредно положение на цялата територия на страната при агресия от страна на Вашингтон.

Държавният глава вече е подписал указ за "проблеми с чужди сили", който му увеличава правомощията поради външна заплаха.

Мерките идват след като Съединените щати разположиха военни кораби в Карибско море и унищожиха най-малко 3 плавателни съда на предполагаеми наркотрафиканти от Венецуела. При ударите загинаха 14 души.

Венецуелският президент определи действията на Вашингтон като "екзекуции" на рибари в Карибско море и нареди упражнения за цивилни в цялата страна.

Гражданите ще се учат как да работят заедно с армията по време на конфликт или опасност.

#САЩ #Николас Мадуро #Венецуела #извънредно положение

Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол "Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 01:12 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
