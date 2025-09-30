Александър Николов: Направихме нещо голямо и се гордеем

Волейболните национали вече са в Истанбул, където бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, който ще ги прибере в България с правителствения самолет. Пред камерата на БНТ говори звездата на младия ни тим – Александър Николов, който завърши Мондиала във Филипините като реализатор №1.

„Много сме радостни и горди с постигнатото, с високо вдигнати глави сме, дори след загубен финал. Смятаме, че това, което направихме е голямо. Няма да ни е първото посрещане, така се шегувахме с момчетата. Като юноши с нашия набор натрупахме доста опит, доста медали спечелихме. Със сигурност всяко такова нещо е от полза“, коментира Александър Николов.

Българска федерация по волейбол и Столична община организират грандиозно посрещане за националите, което ще ви покажем пряко в ефира на БНТ. Центърът на тържествата ще бъде в центъра на София от 17:30 часа, когато новите спортни герои на България ще се срещнат с хиляди привърженици.

