Алекс Грозданов: Това, което видяхме последните два дни по улиците, е по-голяма награда от самия медал

Световният вицешампион Алекс Грозданов заяви, че все още отборът ни не е успяла да осмисли постигнатото на Мондиала във Филипините.

"Тепърва добиваме някаква представа. Най-малкото, защото по време на самото състезание бяхме абстрахирани от медийните събития. Невероятно е, това което видяхме последните два дни по улиците, какво се случва из цяла България е неописуемо. Мисля, че е даже по-голяма награда от самия медал", заяви Грозданов на живо в предаването "Денят започва".

"Още след финала, който загубихме, нямаме търпение вече за европейското в България за следващото лято", добави националът.

