ИЗВЕСТИЯ

Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор

У нас
Министърът на транспорта каза още, че периодично проверяват всеки сигнал за подобни корупционни действия

Снимка: БНТ
Назад в годините до ден днешен изглежда, че повтарящите се сигнали в "Автомобилна администрация" са по-скоро ясна статистика, че има системна корупция. Тя обикновено е там, където има контролни функции. Това коментира в студиото на "Денят започва" вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"За конкретния случай мога да кажа, че е срам и позор. Това, което се е случило е срам и за мен, защото макар и само от 8 месеца, полагам всячески усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за нас като агенция, той е бич за цялото общество", каза Караджов.

Министърът поясни, че периодично проверяват всеки сигнал за подобни корупционни действия:

"До този момент, за да не си помислите, че това е нещо кампанийно покрай известността на Роби Уилямс става ясно, че ние за 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с подобно взимане на рушвети, по-скоро взимат някакъв рекет. Тези 7 човека са уволнени след като е направена проверка, но за съжаление събраните материали, т.е. хората, които са подали сигнала, не са пожелали да ги подпишат. И когато нямаме годни за пред прокурора и МВР материали, за нас остава избора - ето, по закон сме си свършили работата, стига толкова, другият е този, който съм въвел - нулева толерантност към корупцията."

Всякакъв такъв тип информация, която дори малко дава основание да се предположи, че се правят корупционни действия, тези 7 души бяха уволнени, уволнен е и този сегашният последния, уточни Гроздан Караджов.

По думите му хората, които подават сигнали се страхуват, те са представители на транспортни фирми, че колегите им или някой друг, властта - най-общо казано, ще направи след това "чадър" те ще са потърпевши:

"Започна първото разчупване на леда. Последната преписка, по която работихме миналия месец, всъщност вече е с подписите на наши служители. Започнаха да се охрабряват и наши служители и да разказват в писмен вид с подписите си къде техните началници ги натискат да "събират" пари", поясни транспортният министър.

Според него се говори за престъпление - взимане на рушвет и склоняване за взимане на рушвет, по-скоро за злоупотреба със служебно положение.

Караджов беше категоричен, че не е имало опит този случай с камионите на Роби Уилямс да бъде прикрит и уточни:

"В четвъртък следобед, още след като от организаторите е подаден сигнала, СДВР веднага се свързваха с нас. Разпоредихме при пълна секретност и прозрачност да се подаде всякаква информация и да се съдейства и на следващия ден след като бяха на смяна, бяха прибрани от МВР. И може би точно затова, че се оказа пълно съдействие, бяха хванати и тези косвени други доказателства - парите, тези задържани удостоверения и т.н. Тук Изпълнителната агенция и МВР работиха в пълен синхрон. Мисля, че вчера и прокурорите го отбелязаха - без нашата съпричастност и съдействие това нямаше да може да стане. Чадър - абсурд."

Като пример за антикорупционна мярка, Караджов посочи, че ИА "Автомобилна администрация" трябва да мине към МВР, за да има по-строг контрол на пътя.

Вижте целия разговор във видеото

