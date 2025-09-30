БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

Служители на "Автомобилна администрация" бяха хванати с подкуп от шофьори, превозащи техника за концерта на Роби Уилямс в София

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит. Това заяви в "Денят започва" председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев. Според него, неправителствени организации многократно са подавали сигнали до премиера, министъра и ГДБОП за корупционни действия в "Автомобилна администрация" през последните шест месеца. По негови думи, след като не били предприети мерки, те поискали писмено да присъстват като наблюдатели по време на проверките на инспекторите, но министър Караджов е отказал.

"Ние като общество не трябва да позволим този случай да ни бъде представен като един изолиран инцидент. Този случай носи всички характеристики на една добре организирана практика с белези на организирана престъпност, която действа под прикритието на държавна институция", каза в "Денят започва" Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

По думите му, служителите са действали с изключителна увереност и самообладание при подкупа, извършен пред петима свидетели.

"Това поведение на тези служители говори единствено, че те се чувстват безнаказани и закрилени", подчерта Милчев.

Той допълни, че в тях е намерена огромна сума пари – над 43 000 евро, което говори за системност, че това нещо го правят системно.

Милчев припомни, че неправителствени организации многократно са подавали сигнали до премиера, министъра и ГДБОП за такива действия през последните шест месеца. По негови думи, след като не били предприети мерки, те поискали писмено да присъстват като наблюдатели по време на проверките на инспекторите, но министър Караджов отказал.

"Много некоректно е от негова страна да прехвърля отговорността за корупцията в неговото министерство на коалиционния си партньор. Защото тези служители функционират повече от 20 години там", заяви Милчев.

Той разкри, че заместник-изпълнителният директор и съветникът му през 2012 година са били уволнени от "Автомобилна администрация" след серия скандали за корупция и тежка катастрофа, но днес отново са на същите постове.

По думите му, е имало опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит:

"Включително и този случай е направен опит да бъде прикрит. Но благодарение на това, че той ще бъде прикрит и от нас, от Института за пътна безопасност, посолството на Великобритания се е намесило."

На въпрос кой стои зад прикриването, Милчев отговори:

"Екипът на министерството на господин Караджов. И той трябва сам или да се изчисти от него, или да си признае."

Особено показателно според него е присъствието на заместник-директора на ГДБОП на пресконференцията:

"Това ни говори, че е много възможно да има разработка. Но фактът, че присъства, говори достатъчно, че става въпрос за организирана престъпност."

Милчев подчерта още, че една трета от катастрофите с пострадали и жертви са с товарни автомобили:

"И това е така, защото тази корупция, тази тишина и тъмнина, в която работи Министерството на транспорта, ни убива", допълни той.

Вижте целия разговор във видеото

#"Автомобилна администрация" #Богдан Милчев #поискан подкуп #Роби Уилямс

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
3
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
4
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
6
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Сигурност и правосъдие

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво
Чете се за: 01:52 мин.
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс 400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 03:47 мин.
Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени
Чете се за: 02:17 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100% Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София "Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва" Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва"
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"Топлофикация София" публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ