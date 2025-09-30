Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България

Волейболните национали вече са в Истанбул, където бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Националите ще пристигнат в България с правителствения самолет около 10:30 ч. БНТ ще излъчва пряко със специално студио.

Пред камерата на БНТ говориха Александър Николов, който завърши Мондиала във Филипините като реализатор №1, Симеон Николов и Алекс Грозданов - блокировач номер 1.

„Много сме радостни и горди с постигнатото, с високо вдигнати глави сме, дори след загубен финал. Смятаме, че това, което направихме е голямо. Няма да ни е първото посрещане, така се шегувахме с момчетата. Като юноши с нашия набор натрупахме доста опит, доста медали спечелихме. Със сигурност всяко такова нещо е от полза“, коментира Александър Николов.

"Тепърва добиваме някаква представа. Най-малкото, защото по време на самото състезание бяхме абстрахирани от медийните събития. Невероятно е, това което видяхме последните два дни по улиците, какво се случва из цяла България е неописуемо. Мисля, че е даже по-голяма награда от самия медал", заяви Грозданов.

„Има малко умора от пътя, но повече сме заредени с емоция. Имаме някаква идея какво да очакваме като се приберем. Със сигурност сме много развълнувани. Моите родители ни изненадаха на финала. Не знаехме че ще идват. Имаме си обща група и там написаха ни, че ни пожелават успех и че ще се видим в залата. Не очаквахме да дойдат до Филипините“, коментира и Симеон Николов.

Българска федерация по волейбол и Столична община организират грандиозно посрещане за националите, което ще ви покажем пряко в ефира на БНТ. Центърът на тържествата ще бъде в центъра на София от 17:30 часа, когато новите спортни герои на България ще се срещнат с хиляди привърженици.

Повече вижте в прякото включване на Цветелина Абрашева в предадането "Денят започва"!