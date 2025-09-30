БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Хаджииванов: Това е една победа на българския волейбол на международна сцена

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Треньорът от школата на Левски София коментира сребърните медали на България от световното първенство във Филипините.

Това е победа. Наистина е победа, независимо от изхода на финалния мач. За мен това е една победа на българския волейбол на международна сцена. Едно страхотно постижение, което е плод на усилията на волейболната общност през последните години. Но със сигурност е и една страхотна искра, която се надявам ще продължи да пали млади, стари, деца и възрастни да се интересуват и да играят в волейбол. Това каза Николай Хаджииванов в ефира на "Денят започва", часове преди българските национали да се приберат у нас. България спечели сребърните медали от световното първенство във Филипините.

"Подобна еуфория имаше преди около 10 години на едно европейско първенство в България. И разбира се, може би не всички помнят, но 1994 година, това беше миналия век, подобна беше еуфорията със световното първенство по футбол в САЩ", каза треньорът от школата на Левски, който е работил със Стоян Палев и Димитър Добрев.

"Аз съм отговорен за една част от техните постижения и за една част от техния път. За някои повече, за някои по-малко, но аз съм горд, че съм успял да дам нещо на тия момчета. Във всички случаи, те са минали през ръцете и главите на други мои колеги. Нещата до голяма степен зависят от самите състезатели. Това е следствие не само от работата на треньорите, които са работили с тях, а от отговорността и отдадеността на самите младежи", обясни той.

Запитан вижда ли в процеса на работа следващите младежи, които ще покорят голямата сцена, Хаджииванов отговори:

"Пътят е много дълъг и е зависим от много фактори, които трябва да се комбинират. Но, да, има хубави деца, които биха могли един ден да стигнат далеч. Това съм абсолютно сигурен."

Вижте интервюто във видеото!

#Николай Хаджииванов #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г.

