Давид Давидов: Момчетата показаха нетипичен за тяхната възраст професионализъм

Един от президентите на Волейболен клуб Левски коментира успеха на националите ни на Мондиала във Филипините.
Давид Давидов, един от президентите на Волейболен клуб Левски, коментира пред БНТ грандиозния успех на националния отбор, който спечели сребърен медал на световното първенство.
„В рамките на последните 10 години, 9 от тези момчета за по-дълъг, или по-кратък период са били в Левски, което е огромна оценка за работата и усилията, които са положили всички по пътя те да стигнат това ниво, на което са в момента“, коментира Давидов.
Той сподели и мачът, който е преживял най-емоционално.
„Мачът със САЩ се отличава заради своята драматичност и поради това, до което ни доведе. Победата в този мач ни даде шанс да играем за световната титла. Този мач ще остане в нашите спомени и в спомените на много хора, които се интересуват от български волейбол и български спорт. Това е мач за нашата история“, каза Давидов.
След това той се обърна и към националните състезатели.
На всички 14 състезатели искам да кажа едно огромно „Благодаря“. Преди всичко за нетипичния за тяхната възраст професионализъм и отдаденост. Както и готовност да дадат всичко, на което са способни за този успех. Трябва да се гордеем с тези млади хора, които са жертвали всичко, за да бъдат най-добри с това, с което са се захванали“, завърши Давидов.
