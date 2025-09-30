БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Иванов: Новите герои на България заслужават цялото това внимание

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
Бившият национал коментира пред БНТ еуфорията след сребърния медал от световното първенство по волейбол и предстоящото грандиозно посрещане на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини.

Николай Иванов
Николай Иванов, член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, координатор на националните отбори, коментира пред БНТ историческото постижение на националите и спечелването на сребърните медали от световното първенство. Тази сутрин волейболните герои се прибират в София, където ги очаква емоционално и незабравимо посрещане от обществото.

„Това, което се случи, аз лично още не мога да го осъзная, а пък момчетата едва ли ще могат. Отношението, което ще има към тях, вниманието, което ще има към тях, отговорностите, които ще трябва да понасят оттук нататък. В доста динамично време попадаха. Всичко се случва по правилен начин, бих казал“, коментира Иванов, който е бивш разпределител в националния отбор.

Той сподели и няколко думи за организацията по посрещането.

„Ще бъде доста грандиозно. Така, може би, за първи път за нашия спорт, ще има официално посрещане около храм-паметник „Св. Александър Невски“, заедно с Българска федерация по волейбол и със Столична община. Ще направим заедно едно топло посрещане, да могат хората да видят момчета на живо, да получат своето внимание и уважение и силно се надявам да дойдат повече хора да ги видят на живо. И да изразят радостта си от постигнатия успех“, добави Иванов.

„Никои няма да се опита да им вземе и миг от вниманието. Нашата основна цел беше те да бъдат във фокуса. Те са новите герои на България и трябва да им се отдаде дължимото“, категоричен е Иванов.

Цялото интервю с бившия национал по волейбол вижте във видеото!

