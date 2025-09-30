Николай Иванов: Новите герои на България заслужават цялото това внимание

Николай Иванов, член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, координатор на националните отбори, коментира пред БНТ историческото постижение на националите и спечелването на сребърните медали от световното първенство. Тази сутрин волейболните герои се прибират в София, където ги очаква емоционално и незабравимо посрещане от обществото.

„Това, което се случи, аз лично още не мога да го осъзная, а пък момчетата едва ли ще могат. Отношението, което ще има към тях, вниманието, което ще има към тях, отговорностите, които ще трябва да понасят оттук нататък. В доста динамично време попадаха. Всичко се случва по правилен начин, бих казал“, коментира Иванов, който е бивш разпределител в националния отбор.

Той сподели и няколко думи за организацията по посрещането.

„Ще бъде доста грандиозно. Така, може би, за първи път за нашия спорт, ще има официално посрещане около храм-паметник „Св. Александър Невски“, заедно с Българска федерация по волейбол и със Столична община. Ще направим заедно едно топло посрещане, да могат хората да видят момчета на живо, да получат своето внимание и уважение и силно се надявам да дойдат повече хора да ги видят на живо. И да изразят радостта си от постигнатия успех“, добави Иванов. „Никои няма да се опита да им вземе и миг от вниманието. Нашата основна цел беше те да бъдат във фокуса. Те са новите герои на България и трябва да им се отдаде дължимото“, категоричен е Иванов.

Цялото интервю с бившия национал по волейбол вижте във видеото!