Цветан Соколов: Трудът на момчетата се отплати

Бившият диагонал в националния отбор по волейбол Цветан Соколов сподели пред БНТ емоциите, които е изпитал по време на световното първенство във Филипините, на което страната ни спечели сребърни медали.

„Вълнувам се страшно много и се радвам от постигнатото от момчетата. Остава ни само да бъдем горди и да кажем голямо „Благодаря“. След тежък период на подготовка от 5 месеца, това се отплати и сега ги виждаме като медалисти. Едно голямо „Браво“ мога да кажа аз“, коментира Соколов. „Спомням си в детайли 2009 г. и спечеления медал от европейското, но в момента се вълнувам доста повече. Едно е да бъдеш състезател, друго е да си зрител и да гледаш отстрани. Сега се вълнувах повече, отстрани просто се надяваш всичко да е както трябва. Радвам се, че нещата се получават както трябва“, добави Соколов.

Бившият национал е категоричен, че Алекс Николов е огромен талант, но подчерта, че трябва да се наблегне на колективния дух, а не на индивидуалности.

„Алекс е уникален талант и това, което показва е плод на доста труд. Той работи много и се влага във всяка тренировка. Знаем в Италия как се подготвят. Това е плод на цялата вложена работа и в момента тя му се отплаща. Той беше лидер на отбора, но нека да не омаловажаваме работата на другите момчета, защото това е колективен спорт. Както Алекс каза, индивидуалната награда е плод на целия отбор“, коментира Соколов. „Доста трудно се гледа от малкия екран. Аз изживях всяка една топка, всяко разиграване. Когато не си там е едно, аз съм най-големият фен на националния отбор, защото знам какво дадоха и какво жертваха тези момчета“, завърши бившият национал.

Подробности вижте във видеото!