Венислав Антов: Започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Венислав Антов разкри, че вече започва да разбира какъв ефект е оказал националния отбор по волейбол за мъже върху българския народ след спечелването на сребърния медал от световното първенство във Филипините. Диагоналът не скри емоциите при прибирането на българите на родна земя.

Пред БНТ Антов сподели, че се надява „лъвовете“ да надграждат с всяка година.

„Честно казано, в самолета още не осъзнавах какво ни чака. Малко бях изморен и от пътуването, но виждайки колко много хора и журналисти, както и какво посрещане ни чака, чувството е уникално. Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България“, сподели той.

„Надявам се да няма лимит, с всяка година да успяваме да покачваме нашето ниво и естествено, да постигаме по-добри резултати. Догодина имаме и домакинско европейско първенство, но има доста време дотогава. Сега първи ни предстои да изживеем тези емоции, след това имаме малко работа по клубните отбори и вече ще мислим след една година“, уточни националът.

Сребърният медалист от Мондиала разкри и какъв селекционер е Джанлоренцо Бленджини.

„Със сигурност беше доста емоционално това, което ни каза преди мача с Италия. Той е невероятен човек, за две години успя, както всички виждате, да промени много отбора. Най-важното е, че в него виждам огромно желание да направи добри играчи от нас“, завърши Антов.

Повече от интервюто с Венислав Антов гледайте във видеото!