България ликува - исторически успех за волейболните национали

България ликува! Нашите волейболни национали се връщат от Световното първенство във Филипините със сребърни медали.

Въпреки че загубиха финала срещу Италия с 1:3 гейма, това е исторически успех. Повторихме най-доброто си класиране от 1970 година.

Голямото посрещане на отбора ще се състои на 30 септември от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“ в София. Събитието се организира от Българската федерация по волейбол и Столична община.

Следващата голяма цел на националите е класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.