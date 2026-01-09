БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Победа за Иван Иванов и място на четвъртфинал в Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
български финал иван иванов спечели титлата откритото първенство тенис сащ юношите
Слушай новината

17-годишният български тенис талант Иван Иванов продължава победния си ход в Испания. Световният шампион при юношите се класира за четвъртфиналите на турнира за мъже на твърди кортове в Манакор.

Осмият поставен българин победи белгиеца Беноа Торк с 6:3, 6:3.
В първия сет Иванов направи ранен пробив и бързо пое контрол над мача.
Във втория 17-годишният варненец отново показа стабилна игра, спаси точка за рибрейк и затвори срещата с втория си мачбол.

С успеха Иванов си осигури 2 точки за световната ранглиста, където в момента заема 942-о място.

В битка за място на полуфиналите българинът ще се изправи срещу третия поставен в турнира – хърватина Йосип Шимунджа.

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: Спорт

Мич Гътри спечели петия етап на Рали Дакар
Мич Гътри спечели петия етап на Рали Дакар
Христо Стоичков отличи представянето на Марица Пловдив Христо Стоичков отличи представянето на Марица Пловдив
Чете се за: 00:37 мин.
Джеймс Ето‘о – играч на полусезона за ЦСКА Джеймс Ето‘о – играч на полусезона за ЦСКА
Чете се за: 00:25 мин.
Детски футболен турнир със Стоичков в Етрополе Детски футболен турнир със Стоичков в Етрополе
Чете се за: 01:00 мин.
Започна обратното броене до Зимните олимпийски игри Започна обратното броене до Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:35 мин.
Барселона разгроми Атлетик Билбао в полуфинала за Суперкупата на Испания Барселона разгроми Атлетик Билбао в полуфинала за Суперкупата на Испания
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ