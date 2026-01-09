Победа за Иван Иванов и място на четвъртфинал в Испания

17-годишният български тенис талант Иван Иванов продължава победния си ход в Испания. Световният шампион при юношите се класира за четвъртфиналите на турнира за мъже на твърди кортове в Манакор.

Осмият поставен българин победи белгиеца Беноа Торк с 6:3, 6:3.

В първия сет Иванов направи ранен пробив и бързо пое контрол над мача.

Във втория 17-годишният варненец отново показа стабилна игра, спаси точка за рибрейк и затвори срещата с втория си мачбол.

С успеха Иванов си осигури 2 точки за световната ранглиста, където в момента заема 942-о място.

В битка за място на полуфиналите българинът ще се изправи срещу третия поставен в турнира – хърватина Йосип Шимунджа.