В Япония се проведе шествие с 80-метрова бамбукова змия

В японската префектура Ниигата беше изнесена в шествие змия с дължина над 80 метра, направена от бамбук и слама. Процесията се проведе в село Секикава като част от фестивал, който се организира всяка година през август.

Змията, използвана в събитието, е с дължина 82.8 метра - число, избрано в памет на водно бедствие, сполетяло района на 28 август 1967 г.

Тази година шествието със змията се проведе за първи път от осем години насам. Около 500 души се редуваха да носят змията по маршрут от приблизително 5 километра, което отне около 3 часа. Множество зрители се събраха по трасето, снимаха гигантската змия и аплодираха при пристигането ѝ на финалната спирка.