Минусовите температури създадоха проблеми с тока

Десетки населени места в Северозападна България останаха без ток заради студеното време и снеговалежите.

Проблеми с електрозахранването има в райони на Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Перник и Софийска област. На места хората са били без ток с часове при минусови температури.

Заради аварии и трудни зимни условия част от домакинствата са принудени да се отопляват с печки или генератори. Снегът и студът затрудняват и движението по пътищата.

Екипи работят по възстановяване на електрозахранването в засегнатите райони.