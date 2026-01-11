БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неучебен ден за няколко общини в Русе

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
Неучебен ден за няколко общини в Русе
Слушай новината

Заради екстремно ниските температури утре в общините Русе, Иваново и Сливо поле ще бъде неучебен ден. Мярката е заради очаквани температури до –14°C и обявен жълт код. Властите предупреждават за риск от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки по пътя към училищата.

И в понеделник общинските паркинги ще останат безплатни, за да се улесни работата на снегопочистващата техника. Всички служби работят денонощно, като приоритетно се почистват подходите към болници, Спешна помощ, спирките на градския транспорт и основните пътища.

Очаква се силен вятър и още по-ниски температури във вторник сутрин. Гражданите са призовани да ограничат излизанията на децата и да бъдат внимателни около сгради и дървета.

Снежната покривка в района е около 22 см.

