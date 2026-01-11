Неучебен ден за няколко общини в Русе

Заради екстремно ниските температури утре в общините Русе, Иваново и Сливо поле ще бъде неучебен ден. Мярката е заради очаквани температури до –14°C и обявен жълт код. Властите предупреждават за риск от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки по пътя към училищата.

И в понеделник общинските паркинги ще останат безплатни, за да се улесни работата на снегопочистващата техника. Всички служби работят денонощно, като приоритетно се почистват подходите към болници, Спешна помощ, спирките на градския транспорт и основните пътища.

Очаква се силен вятър и още по-ниски температури във вторник сутрин. Гражданите са призовани да ограничат излизанията на децата и да бъдат внимателни около сгради и дървета.

Снежната покривка в района е около 22 см.