WhatsApp предлага функция за превод на съобщения

WhatsApp вече предлага функция за превод на съобщения. Тя позволява превеждане на съобщения директно в чата.

Потребителите трябва да задържат пръст върху съобщението, да изберат опцията "Преведи" и след това да изберат желания език. Преводът се извършва на самия телефон, което означава, че никой, включително WhatsApp, не може да види съдържанието на преведените съобщения.

Android потребителите могат да превеждат на 6 езика, а iPhone - на над 19. За потребителите на Android е налична опция за включване на автоматичен превод за целия чат, при което всички нови съобщения ще се показват директно преведени.