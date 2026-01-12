БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Барселона триумфира над Реал и взе Суперкупата след зрелищно дерби

С два гола на бразилеца Рафиня Барселона победи Реал Мадрид с 3:2 и спечели за рекорден 16-и път Суперкупата на Испания. Финалът се игра в Джеда и предложи много емоции.

Мачът ще се запомни най-вече с лудия край на първото полувреме, когато в рамките на три минути паднаха цели три гола. Барселона поведе в 36-ата минута с точен удар на Рафиня. Реал обаче изравни почти веднага в добавеното време чрез Винисиус Жуниор.

Радостта на „белите“ беше кратка, защото в следващата атака Роберт Левандовски изведе Барселона отново напред за 2:1. И това не беше краят – секунди по-късно Гонсало Гарсия, който замени Килиан Мбапе, направи резултата 2:2.

През второто полувреме темпото спадна, но Барселона бе по-увереният отбор. В 73-тата минута Рафиня вкара втория си гол в мача и донесе победата. В края Френки де Йонг получи директен червен картон, но това не промени изхода на срещата.

Така Барселона отново доказа, че умее да печели големите дербита, а феновете станаха свидетели на истинско футболно шоу.

